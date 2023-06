Filmkritik zu "Indiana Jones und das Rad des Schicksals": Kurz vor der Pension

Im Jahr 1969 geht die Suche weiter: Indiana Jones ist sichtlich gealtert und will eigentlich nur noch in Pension gehen. Doch die Nazis sind immer noch hinter dem antiken Teil her. In atemlosen Verfolgungsjagden zu Wasser, zu Land und auf Zugdächern hetzt Regie-Veteran James Mangold sein Personal vor sich her und lässt nur wenige Verschnaufpausen zum nostalgischen Atemholen.

INFO: USA 2023. 154 Min. Von James Mangold. Mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge.