Eine Mutter zögerte keine Sekunde, als ihre vierjährige Tochter an der Anlegestelle Celebration Key auf den Bahamas plötzlich zwischen ein Kreuzfahrtschiff und den Pier mehrere Meter tief ins Wasser fiel. Die Frau sprang sofort hinterher und versuchte, ihr Kind über Wasser zu halten. Amateurvideos von der dramatischen Rettungsaktion verbreiten sich inzwischen in den sozialen Medien.

Kind stürzt zwischen Kreuzfahrtschiff und Pier ins Wasser Die Vierjährige geriet in einem unbeaufsichtigten Moment offenbar zu nahe an den Pier und stürzte in den schmalen Spalt zwischen dem Kreuzfahrtschiff Carnival Sunrise und der Betonwand. Wie CBS News berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am 21. Dezember.

Mutter und Kind konnten gerettet werden Die dramatischen Szenen wurden von Passagieren des gegenüberliegenden Schiffes gefilmt und auf TikTok hochgeladen, wo sie in den letzten Tage viral gingen. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Besatzungsmitglieder unverzüglich reagierten. Mithilfe von Schwimmwesten, Rettungsringen sowie einer Rettungsleiter konnten Mutter und Kind innerhalb weniger Minuten aus dem Wasser geborgen werden.