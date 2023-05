Für 100 Millionen US-Dollar (rund 91 Millionen Euro) vermarktet Engel & Völkers die exklusivste Privatinsel der Bahamas. Die autarke, fast 17 Hektar große Insel namens Little Pipe Cay ist Teil der Exuma-Inselgruppe, rund 70 Meilen südöstlich von Nassau gelegen. Sie ist per Flugzeug aus Florida von der Insel New Providence sowie per Boot von der Insel Stanley Cay aus erreichbar.

Üppige Naturschätze und weiße Sandstrände machen Little Pipe Cay zum karibischen Bilderbuch-Paradies. Neben einer Hauptresidenz sowie vier Gästehäusern garantiert die Insel Abgeschiedenheit. „Die Insel ist ein Juwel und eine Rarität auf dem internationalen Premiumimmobilienmarkt. Sie bietet ultimative Privatsphäre und einzigartige Freizeitmöglichkeiten", sagt Colin Lightbourn, Lizenzpartner Engel & Völkers Bahamas.