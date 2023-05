Revitalisierung statt Neubau: Logistikimmobilien werden grüner

Lange waren mit dem Logistikmarkt Österreich die Standorte Wien, Graz und Linz gemeint. Nun rückt das auf der baltisch-adriatischen Achse, einer der großen europäischen Eisenbahn-Korridore, liegende Bundesland Kärnten in den Fokus.

Auf die Schiene

Zwischen dem Logistik Center Austria Süd in Fürnitz bei Villach und dem Hafen Triest wurde ein in Europa einzigartiger Schienenzollkorridor geschaffen, wodurch der Standort an Attraktivität gewinnen wird. Der Regelbetrieb soll noch 2023 aufgenommen werden.

„Mit diesem Abkommen wurde der Grundstein gelegt für einen neuen vielversprechenden Logistikstandort im Süden Österreichs. Wir erwarten, dass sich der Standort binnen kurzer Zeit etablieren wird“, so Jörg Kreindl, Head of Industrial & Logistics Occupier EMEA bei CBRE. Er verweist gleichzeitig auf die Entwicklung eines weiteren Logistikcenters der Deutschen Logistik Holding (DLH) mit rund 35.000 Quadratmetern Fläche am selben Standort. Der künftige „Rail Log Park LCA Süd“ soll auf die bestmögliche Nutzung der Eisenbahn ausgerichtet sein und Anfang 2025 in Betrieb gehen.