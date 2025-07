"Code Oscar": Crew-Mitglied springt von Kreuzfahrtschiff – tot

Am 24. Juli kam es zu einem tragischen Vorfall auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Gegen 19:30 Uhr sprang ein Besatzungsmitglied der Reederei Royal Caribbean nach einer Messerattacke über Bord und wurde rund 30 Minuten später leblos aus dem Meer geborgen.

Messerattacke unter Crew-Mitgliedern

Die "Icon of the Seas", die zur Reederei Royal Caribbean International gehört, befand sich zum Zeitpunkt des Tathergangs in den Gewässern von San Salvador Island auf den Bahamas. Laut einer offiziellen Stellungnahme der Polizei der Bahamas auf X (vormals Twitter) soll ein 35-jähriger Crew-Mitarbeiter mehrfach auf eine 28-jährige Kollegin eingestochen habe. Als Hintergrund nannte ein Sprecher der Reederei eine "persönliche Auseinandersetzung" gewesen. Weitere Details dazu wurden jedoch nicht bekanntgegeben.