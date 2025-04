Kreuzfahrtschiff ließ Paar zurück: Passagiere machen sich lustig

Im Netz sorgt derzeit ein Video für Aufsehen, auf dem zu sehen ist, wie das Kreuzfahrtschiff "Rhapsody of the Seas" ohne zwei seiner Passagiere ablegt, während diese verzweifelt versuchen, doch noch an Bord zu gelangen. Dem nicht genug verhalten sich die übrigen Passagiere alles andere als loyal.

Was ist passiert? Der Vorfall ereignete sich in der Karibik und zeigt ein junges Paar, das in einem schwarzen Golfcart zur Anlegestation des Kreuzfahrtschiffs von einem Landgang zurückkehrt und offenbar zu spät dran war, weil das Schiff bereits das Ablege-Manöver gestartet hatte. ​Die Bordrampe wurde bereits eingeklappt. Nach einer Diskussion mit dem Personal, welches sich noch an Land befand, wurde den beiden der Zugang verweigert.

Schonungslos zurückgelassen Das Pärchen kehrte daraufhin nur in Badesachen und einem Plastiksackerl zum Golfcart zurück, welches sie vom Hafen abtransportierte. Berichten der Daily Mail zufolge wartete die Crew mehr als 30 Minuten über die geplante Abfahrtszeit hinaus, bevor die Entscheidung fiel, die fehlenden Passagiere zurückzulassen. Die Identitäten des Paares sind bislang unbekannt.

Übrigen Passagiere verspotten Paar Was dann passierte, ist für die Betroffenen wohl doppelt bitter. Die an Bord verbliebenen Passagiere verabschiedeten das verspätete Paar nicht etwa mit Mitgefühl, sondern mit schadenfrohen Rufen, lautem Pfeifen und überschwänglichem Winken. Einige riefen spöttisch "Goodbye!", was auch deutlich im Video zu hören ist. Möglicher Grund dafür: Das Paar schien zunächst nicht sonderlich in Eile und schlenderte gemütlich in Flip Flops zum Schiffspersonal.

Kreuzfahrt-Route und Schiffsdaten Die siebentägige Südkaribik-Kreuzfahrt startete am 30. März in Puerto Rico. Stationen waren die US Virgin Islands, St. Maarten, Saint Kitts, wo das Pärchen den Anschluss verpasste und Barbados. Die Rückkehr nach Puerto Rico war für den 6. April geplant. Die Reise kostete mindestens ca. 1.100 Euro mit deutlich höheren Preisen für bessere Kabinen.

Weiterreise muss selbst finanziert werden Was für viele wie ein Albtraum klingt, ist auf Kreuzfahrten keine Seltenheit. Immer wieder verpassen Urlauber die Abfahrt, weil sie ihre Ausflüge zu knapp planen. Die Weiterreise kann dann oft teuer werden: Oft müssen die Gestrandeten ohne persönlichen Gegenstände eine beschwerliche Reise antreten, um das Schiff im nächsten Hafen wieder zu erreichen. Ob das verspätete Paar das Schiff im nächsten Hafen wieder erreichen konnte, ist derzeit nicht bestätigt. Laut den verfügbaren Informationen wäre die nächste Möglichkeit zum Wiedereinstieg der Hafen in Bridgetown, Barbados gewesen.