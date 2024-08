Warum die Österreicher Milliarden für Kreuzfahrten ausgeben

Beim Umsatz beträgt das Plus sogar saftige 28 Prozent , teilt Ruefa dem KURIER mit. Dass der Umsatz so viel stärker wächst, liege vor allem daran, dass Gäste heuer länger reisen und höherwertige Kabinen und Zusatzpakete buchen.

Aber nicht nur bei der Kulinarik und dem Unterhaltungsprogramm werden die Urlauber anspruchsvoller, auch bei den Destinationen wird das Angebot immer ausgefallener. Zwar ist die klassische Adriaroute vor allem im Sommer bei Familien mit Kindern laut dem Anbieter TUI weiterhin sehr beliebt, jedoch zieht es Senioren und Paare häufig weiter in die Ferne, etwa in die Karibik oder nach (Süd-Ost-)Asien.

Denn obwohl auch in diesem Jahr günstige Kreuzfahrten für mehrere Hundert Euro angeboten werden, sind den Gästen im Bereich Luxus und ausgefallene Destinationen kaum Grenzen gesetzt. Von eleganten A-la-carte-Restaurants über aufwendige Ausflüge und Wellness bis hin zum Butler-Service reicht das Angebot. Preislich liegen solche Luxus-Kreuzfahrten gut und gerne mal bei 5.000 Euro aufwärts , teilt Ruefa mit.

Devise: Ab in den Norden

Gerade aufgrund der klimabedingt steigenden Temperaturen in Süd- und Mitteleuropa wollen auch immer mehr Urlauber in den Norden reisen. Der norwegische Anbieter Hurtigruten etwa bietet Fahrten bis nach Spitzbergen oder zum Nordkap an – Nordlichtversprechen inklusive. Auch Aida fährt seine Gäste zum Polarkreis oder bis nach Grönland.

Rückläufig seien die Buchungen für Schiffsreisen in den Nahen Osten, sagt Daniela Ebeert, Kommunikationschefin bei Dertour Austria. Wegen der Angriffe der Houthi-Miliz am Roten Meer haben einige Kreuzfahrtgesellschaften ihre Routen geändert. Einige Reedereien fahren ihre Schiffe aktuell über Afrika anstatt durch den Suezkanal. Andere Anbieter, wie etwa MSC, haben Kreuzfahrten in der Konfliktregion gänzlich abgesagt.