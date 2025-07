Messerattacken in Wiener Parks: Zwei Verletzte, Täter flüchtig

In Wien kam es am Donnerstag zu zwei Messerattacken in Parks, bei denen zwei Männer schwer verletzt wurden. In beiden Fällen sind die Täter flüchtig.

Im ersten Fall befand sich ein 20-Jähriger gemeinsam mit zwei Freunden in Wien-Meidling einem Park, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe junger Männer kam. Nach ersten Informationen soll ein derzeit unbekannter Täter den 20-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.