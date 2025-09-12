Mann springt mit 12.000 Euro und 5 Ausweisen von Kreuzfahrtschiff

Das rund 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff Rhapsody of the Seas der Reederei Royal Caribbean International war am Ende der siebentägigen Karibikreise angelangt, als der Passagier Jey González-Díaz in der Nähe des Hafens von San Juan über Bord sprang. Bei sich trug er einen Rucksack mit 14.600 US-Dollar in bar (etwa 12.400 Euro), zwei Handys sowie fünf Ausweisdokumenten. Inzwischen wurde er wegen einer Bundesstraftat angeklagt, wie aus einer Strafanzeige hervorgeht, die beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Puerto Rico eingereicht wurde.

Laut mehreren US-Medienberichten wollte Jey González-Díaz sowohl die Versteuerung seines Geldes umgehen als auch vor Spielschulden in Höhe von über 16.000 US-Dollar (rund 13.600 Euro) bei der Reederei fliehen. Wie unter anderem CBS News berichtet, sprang der Mann am 7. September gegen 9:14 Uhr (Ortszeit) ins Meer. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Ozeanriese bereits im Hafen angedockt und die ersten Passagiere verließen das Schiff.

Mann wollte Grenzkontrolle umgehen Während das Kreuzfahrtschiff unter Aufsicht des US-Zoll- und Grenzschutzes abgefertigt wurde, nutzte González-Díaz die Gelegenheit und sprang über Bord, um der Kontrolle zu entgehen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Jetski-Fahrer ihn rasch orteten und aus dem Wasser zogen.

Rucksack voll Geld, 2 Handys und 5 Ausweise Bei seiner Festnahme fanden die Beamten in seinem Rucksack 14.600 US-Dollar Bargeld. Die fünf Ausweisdokumente, die er bei sich hatte, lassen vermuten, dass der Mann mit dem Geld unter einem anderen Namen untertauchen und seinen Spielschulden entgehen wollte.