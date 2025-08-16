Handy im Flugzeug: Was passiert, wenn der Flugmodus nicht aktiv ist?

Flugmodus ist Vorsichtsmaßnahme

Grundsätzlich ist es also nicht tragisch, wenn der Flugmodus versehentlich nicht aktiviert wird – die Technik in modernen Fliegern ist gut abgeschirmt.

Um aber kein Risiko einzugehen, werden Passagiere weiterhin gebeten – insbesondere bei Start und Landung – sämtliche drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren. Dadurch wird gewährleistet, dass keine unerwünschten Signale ausgesendet werden, welche die Kommunikationssysteme des Flugzeugs beeinträchtigen könnten.