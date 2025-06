Rekord: Erstmals 24.000 Passagierflieger gleichzeitig in der Luft

Mit mehr als 24.000 Passagierflugzeugen sind dieser Tage so viele Jets gleichzeitig in der Luft gewesen wie noch nie zuvor. Das zeigen die Daten von Flightradar .

Im Schnitt finden täglich 100.000 kommerzielle Flüge mit Millionen Passagieren an Bord statt. Pro Minute gibt es weltweit etwa 70 Starts. Auch in Wien-Schwechat gab es zuletzt ein Plus von fast 4 Prozent auf knapp 3,9 Mio. Passagiere alleine im Mai.

Wien ist zwar in Österreich der mit riesigem Abstand größte Flughafen, doch im internationalen Vergleich handelt es sich lediglich um einen mittelgroßen Airport. Für heuer wird möglicherweise ein neuerlicher Passagierrekord mit rund 32 Millionen Reisenden erwartet. 2024 waren es 31,7 Millionen.

Bis zu 100.000 Passagier pro Tag in Wien

An starken Reisetagen verkehren in Wien bis zu 100.000 Passagiere. Derzeit gibt es laut Angaben gegenüber der APA rund 700 bis 750 Flugbewegungen pro Tag.

Verkehrsstärkster Flughafen der Welt war zuletzt und auch im Vorjahr laut Daten des Airports Council International (ACI), der Vereinigung der internationalen Verkehrsflughäfen mit Sitz in Montreal, jener in Atlanta in den USA (Harsfield-Jackson Atlanta International Airport). Dort reisten 108 Millionen Passagiere an oder ab.