Ferienstart am Flughafen: Ein Besuch in der stressigsten Zeit des Jahres

200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AUA-Bodenpersonals fertigen im Sommer 400 Flüge und bis zu 30.000 Passagiere ab – und das pro Tag. Das ist um 40 Prozent mehr als im Rest des Jahres. Im Juli werden rund 800.000 Menschen den Flughafen Wien in einer Austrian-Airlines-Maschine verlassen. 127 Destinationen fliegt die AUA im Sommer direkt an.

Hannes hilft

Um das zu bewerkstelligen, beschäftigt die Fluglinie im Juli und August sogenannte Austrian Travel Assistants. Es sind vielfach Studentinnen und Studenten, die ausschließlich für Passagiere beim Check-in da sind. Die Automatisierung bringt zwar insgesamt Zeitersparnis, kostet dem Einzelnen aber mitunter Nerven.

Hannes ist einer dieser Assistenten. Der groß gewachsene Mann mit dem deutschen Akzent muss bei der Frage, was die Reisenden am häufigsten plagt, nicht zweimal überlegen: „Sie wollen wissen, wie man das Klebeband richtig am Koffer befestigt.“

Eine weitere Maßnahme der AUA im Sommer: die Größe des Handgepäcks kontrollieren. Was beiläufig klingt, hat zuweilen große Auswirkungen. Taucht man einmal in die logistischen Untiefen eines Flughafenbetriebs ab, erfährt man: Zu großes Handgepäck ist einer der Hauptverursacher von Verzögerungen. Passagiere, die Minuten benötigen, um ihre Tasche ins Gepäckfach zu quetschen, können eine Lawine an Verspätungen lostreten, im schlimmsten Fall verpasst das Flugzeug sogar seinen Abflug-Slot. „Das zweite, kleinere Handgepäck ist der Knackpunkt“, sagt Anna Schweinberger.