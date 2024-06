Die Geschichte der Sommerferien: Als freie Zeit zu haben noch ein Privileg war

Ferien als junges Phänomen

Seit Kaiser Joseph II. 1786 die Kinderarbeit in Fabriken gesetzlich gestattet hatte, wurde die Lage für Buben und Mädchen noch schlimmer. So klagte der Dechant von Klosterneuburg, Hieronimus Österreicher, 1839 über Kinder, die in Druckereien arbeiteten: „Den Körper derselben anlangend, so werden diese Kinder gänzlich vernachlässigt.“ Bis zu 16 Stunden rackerten die Kleinen – etwa in einer der großen Baumwollspinnereien des Industrieviertels. Unterricht gab es – wenn überhaupt – am Abend.

„Man hat viel Rücksicht auf die Industrie genommen. Bis in die 1880er-Jahre herrschte hierzulande die Ansicht, dass sie ganz stark leiden würde, dürften Kinder nicht arbeiten. Daher wurden trotz Unterrichtspflicht immer beide Augen zugedrückt. Wirklich freie Zeit zu haben, war ein Privileg, das nur wenige genossen“, sagt Schütz. Und weiter: „Ferien zur Erholung sind ein junges Phänomen.“