Wie der Klimawandel das Reisen verändert

Wie schon im Vorjahr planen auch heuer wieder 9 von 10 Österreichern einen Urlaub.

Am größten ist die Reiselust bei der Generation Z (1994 bis 2010). Von ihnen geben 95 Prozent an, heuer verreisen zu wollen. 37 Prozent von ihnen machen Urlaub in der Ferne, 85 Prozent in Europa und 67 Prozent bleiben in Österreich. Für ihren Urlaub stehen ihnen pro Person im Schnitt 1.818 Euro zur Verfügung.

Ein geringeres Reisebudget (1.758 Euro) haben die Millennials (1980 bis 1993) zur Verfügung. 93 Prozent von ihnen wollen dieses auch nutzen und in den Urlaub fahren. Ein Viertel davon fliegt weit weg, 77 Prozent bleiben in Europa und 67 Prozent machen Urlaub im Inland.

Auch bei der Generation X (1965 bis 1979) geben 90 Prozent an, heuer zu verreisen. Im Schnitt stehen ihnen dafür 2.057 Euro zur Verfügung. Sie bleiben am liebsten in Europa (77 Prozent) oder in Österreich (71 Prozent). In die Ferne zieht es weniger als ein Fünftel von ihnen.

Am geringsten ist die Reiselust bei den Babyboomern (1946 bis 1964) mit 80 Prozent, die heuer verreisen wollen. Das durchschnittliche Budget beträgt 2.394 Euro. Bei den Boomern steht der Urlaub im eigenen Land hoch im Kurs (80 Prozent) gefolgt von Urlaub in Europa (77 Prozent). Fernreisen unternehmen nur 16 Prozent von ihnen.

Die älteste Generation, die sogenannten Traditionalisten (1922 bis 1945) hat mit durchschnittlich 3.390 Euro mit Abstand das größte Reisebudget pro Person. 92 Prozent der Senioren planen für heuer einen Urlaub. 86 Prozent davon bleiben in Österreich, 73 Prozent in Europa und nur 17 Prozent zieht es in die Ferne.