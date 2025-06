In Ostösterreich endet am Wochenende die Schule, die nächste Ferienreisewelle beginnt: Wo sich Autofahrer auf Staus einstellen müssen.

Im Pfingstreiseverkehr 2025 wuchs der Stau auf bis zu 50 Kilometer an (Archivbild)

Stau-Alarm in Österreich: Wo es in den Sommerferien eng werden könnte

Am Pfingstwochenende 2025 gab es einen Rekordstau von bis zu 45 Kilometern auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg, ausgelöst durch eine Tunnelbaustelle zwischen Golling und Werfen.

Pünktlich zum Ferienbeginn im Osten Österreichs und Teilen Deutschlands sollen die Bauarbeiten auf der Tauernautobahn beendet sein, was trotz des Startes der Sommerreisewelle einen relativ flüssigen Verkehr erwarten lässt.

Die üblichen Stau-Hotspots in den Ferien sind die Nord-Süd-Strecken in Österreich; dazu zählen Tauernautobahn (A10), Fernpass Straße (B179), Karawankenautobahn (A11) und Pyhrnautobahn (A9), sowie der Großraum Wien.

Pfingsten 2025 brachte jenen Rekord, auf den die Urlauberinnen und Urlauber nur zu gern verzichtet hätten: Auf einer Länge von bis zu 45 Kilometern standen Autos, Wohnwagengespanne und auch Lkw still. In Richtung Süden brach am Pfingstsamstag der Verkehr auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg völlig zusammen.

Der Stau, ausgelöst auch durch die Tunnelbaustelle zwischen Golling und Werfen - auf 14 Kilometern wurden fünf Tunnel gleichzeitig saniert - reichte zeitweise bis zurück nach Bayern. Solche Dimensionen waren dann sogar für die oftmals in Ferienzeiten überlastete A10 neu. Wie läuft der Start in die Sommer-Reisewelle? Nun steht mit dem Ferienbeginn im Osten Österreichs - Wien, Niederösterreich und Burgenland - die nächste große Reisewelle des Jahres bevor; auch in den deutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen endet die Schule diese Woche. Zudem fahren am kommenden Wochenende nicht nur Rennautos in Spielberg in der Steiermark im Kreis, sondern viele Motorsportfans auch mit Privat-Pkw zum Red Bull Ring.

Doch die Verkehrsexperten des ÖAMTC haben in einem Punkt gute Nachrichten: Die Tunnelbauarbeiten auf der A10, dem Nadelöhr von Pfingsten, werden vor Ferienstart beendet. Die Strecke zwischen Golling und Werfen wird somit wieder zweispurig befahrbar sein. Relativ flüssiger Start trotz Ferienanfangs Entsprechend gelassen sieht Harald Lasser, Mobilitätsexperte des Klubs, auch in Richtung erstes Ferienwochenende. Üblicherweise starteten nämlich "die Sommerferien mit relativ flüssigem Verkehrsaufkommen". Oder deutlicher: "Bis Mitte Juli ist der Reiseverkehr verhältnismäßig harmlos." Die massivsten Staus in Richtung Süden prognostiziert Lasser zwischen Mitte Juli und Mitte August, das hat auch mit dem Ferienbeginn im einwohnerstarken Nordrhein-Westfalen zu tun, auch in Bayern und Baden-Württemberg schließen die Schulen in diesem Zeitraum.