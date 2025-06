Hochsommer im Juni: Wie lang hält die Hitzewelle in Österreich an?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Ein ungewöhnlich hoher Wert von 36,8 Grad in Kärnten dürfte ein Messfehler sein, da die Station bereits 15 Hitzetage in diesem Jahr gemeldet hatte.

Trotz eines schweren Unwetters am Montag bleibt die Hitzewelle in Österreich bestehen, mit Tageshöchstwerten von 30 Grad oder mehr bis in die nächste Woche.

Aktuell zeigt sich ein Anstieg der Hitzetage in Österreich, mit beispiellosen Juni-Werten, und eine mögliche Kaltfront könnte Ende der kommenden Woche Abkühlung bringen.

36,8 Grad in Kärnten? Im Juni? Dieser Wert ließ so manchen Meteorologen erst einmal ins Schwitzen kommen, wäre er doch extrem ungewöhnlich: Solche Hitze kommt, wenn überhaupt, hierzulande normalerweise Mitte August vor.

Aber am 23. Juni in St. Andrä im Lavanttal? Da dürfte dann wohl die Messstation selbst zu viel Sonne abbekommen haben, wie Martin Templin vom Wetterdienst Ubimet überlegt und von einem Messfehler ausgeht. Ein naheliegender Gedanke, denn just diese Station meldete heuer schon 15 Hitzetage. Und das wäre dann für den eben erst so richtig einsetzenden Hochsommer doch gar viel.

Doch auch ohne die heißgelaufene Station in Kärnten waren die - tatsächlichen - Temperaturen hoch genug, Rechnitz (Burgenland) etwa meldete 35,3 Grad am Montag. Das war somit der Spitzenwert und reichte schon an Sommerhöchstwerte von 2024 heran. Die Hitzewelle bleibt Auch das Unwetter, das ab Montagnachmittag über weite Teile Österreichs zog, Hunderte Feuerwehreinsätze nach sich zog und Schäden verursachte, stoppt die Hitzewelle nicht: Weit bis in die kommende Woche - und damit zum Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland - werden vielerorts Tageshöchstwerte von 30 Grad aufwärts zu erwarten sein.

Mittwoch und Donnerstag könnten auch Wüstentage bringen, so werden Tage mit Temperaturen ab 35 Grad bezeichnet. Je nach Region pendeln sich die Tageshöchstwerte zwischen 28 und 35 Grad ein, wobei es im Osten am heißesten wird. Der Freitag präsentiert sich aus derzeitiger Sicht etwas kühler, 25 bis 30 Grad werden prognostiziert. In der ersten Tageshälfte sind zudem Gewitter möglich. Am Wochenende geht es dann wieder hinauf auf bis zu 35 Grad. Wie viele Hitzetage gab es schon? Prognosen über den Sommer 2025 sind freilich vage, doch bekannt ist: "Das langfristige Temperaturmittel steigt an", betont Meteorologe Templin. Das zeigt der Blick ins Vorjahr: 2024 ging als das wärmste Jahr der mehr als 250-jährigen Messgeschichte Österreichs ein: So verzeichnete Wien (Messstation Innere Stadt) mit 52, Eisenstadt mit 48 und St. Pölten mit 42 Höchstzahlen an Hitzetagen. Zum Vergleich: Im langjährigen Mittel 1961 bis 1990 gab es durchschnittlich zehn Hitzetage pro Jahr in Wien.

Rekordwerte & Definitionen Meteorologen sprechen von . . . Sommertagen, wenn die Tageshöchstwerte mindestens 25 Grad erreichen

Hitzetagen, wenn die Tageshöchstwerte 30 Grad und mehr erreichen

Wüstentagen, wenn mehr als 35 Grad gemessen werden

Tropennächten, wenn es nachts maximal auf 20 Grad abkühlt Die Hotspots 2024 waren . . . Wien, Innere Stadt: 36,4 Grad (30. Juni)

Burgenland, Andau: 36,3 Grad (10. Juli)

Steiermark, Fürstenfeld: 35,6 Grad (17. August)

Kärnten, Dellach: 35,5 Grad (12. August)

Tirol, Innsbruck: 34,9 Grad (12. August)

Salzburg, Golling: 35,2 Grad (29. Juni)

Oberösterreich, Weyer: 35,6 Grad (29. Juni)

Niederösterreich, Bad Deutsch-Altenburg: 36,9 Grad (14. August) Der höchste je in Österreich gemessene Wert betrug . . . 40,5 Grad, gemessen in Bad Deutsch-Altenburg, 8. August 2013

Doch auch heuer gab es schon eine Vielzahl solcher Tage, an denen die Temperaturen auf zumindest 30 Grad stiegen. Wien (Innere Stadt) und Innsbruck: je 9 Hitzetage

Graz: 8 Hitzetage

Klagenfurt: 7 Hitzetage

Eisenstadt: 6 Hitzetage

Salzburg: 4 Hitzetage

St. Pölten, Linz und Bregenz: je 3 Hitzetage "Das ist schon über dem Durchschnitt", merkt Meteorologe Templin an. "Neun Hitzetage für Wien sind im Juni außergewöhnlich viel."