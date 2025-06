Ging das Thermometer am Sonntag noch in Innsbruck am weitesten nach oben (34,1 Grad), so lagen die Hotspots am Montag im Süden und Osten des Landes .

Die Woche hat am Montag in Österreich mit großer Hitze gestartet. Sie wird das Land die ganze Woche begleiten und jenen, die unter hohen Temperaturen leiden, einiges abverlangen.

Sie trifft auf sehr heiße, feuchte Luftmassen aus Südwesten, was das Potenzial für Gewitter, Hagel und Unwetter mit großen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit erhöht. Die größte Gefahr diesbezüglich gibt es im Bergland bzw. im Westen Österreichs. Am Nachmittag gab es erste konkrete Warnungen für Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg .

Während über der Tiroler Landeshauptstadt bereits am Vormittag Wolken aufzogen, die sich zusehends verfinsterten und von Westen heranziehende Gewitter ankündeten, so war es im Süden und Osten Österreich bereits mittags brütend heiß. In Wien und auch in Graz war etwa bereits um 12 Uhr die 30-Grad-Marke geknackt .

Das Spiel vom Montag wiederholt sich damit. "Die größte Hitze verschiebt sich wieder für einen Tag Richtung Osten und Südosten - bei bis zu 35 Grad." Am Freitag seien dann vor allem Kärnten und das Südburgenland von den höchsten Temperaturen betroffen: 30 bis 33 Grad . Aber auch an der Alpennordseite hat es wieder nur knapp unter 30 Grad.

"Am Mittwoch wird es generell wieder verbreitet heiß" , sagt Matella, der Höchstwerte um 35/36 Grad in Österreich in Aussicht stellt. "Am Donnerstag erreicht uns dann die nächste schwache Störung aus Nordwesten - wieder mit zunehmendem Gewitter- und Unwetterpotenzial."

Aber selbst in diesen Regionen ist keine große Abkühlung in Sicht, die Temperaturen bleiben auch am Dienstag im sommerlichen Bereich nahe der 30-Grad-Marke, die als Schwelle für offizielle Hitzetage gilt. Im Süden und Südosten Österreichs sind indes am Dienstag Höchstwerte um die 33 Grad zu erwarten, so der Meteorologe.

"Durchgehend heiß dürfte es in Kärnten bleiben, da ist kaum ein Tag unter 30 Grad in Sicht", sagt der Meteorolge. Hier falle nämlich der Einfluss der Störungen dieser Woche am geringsten aus. "In Wien schaut es auch sehr heiß aus", blickt der Experte in die hitzegeplagt Bundeshauptstadt, bestenfalls am Freitag sind unter 30 Grad möglich.

Der letzte Tag, an dem nicht irgendwo im Land die 30 Grad erreicht wurde, war der Dienstag vergangener Woche. Seit Sonntag hat die Hitze aber das ganze Land im Griff. "Das Wochenende schaut dann auch wieder generell heiß aus", sagt Matella mit Blick auf die Wetterkarte für ganz Österreich. Ein Ende der Hitzewelle ist also vorerst nicht in Sicht.