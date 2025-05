Die Erderwärmung macht Hitzeperioden zur Gesundheitsgefahr – besonders für Schwangere. Einer aktuellen Analyse der US-Organisation Climate Central zufolge hat sich die Zahl jener Tage, an denen werdende Mütter durch extreme Hitze einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, weltweit deutlich erhöht – auch in Österreich.

Hitzetage nehmen weltweit – und auch in Österreich – stark zu

Die Auswertung zeigt: Seit 2020 werden in Österreich im Durchschnitt 27 solcher gefährlichen Hitzetage pro Jahr verzeichnet. Das sind laut Modellrechnungen 17 Tage mehr, als es sie ohne den menschgemachten Klimawandel geben würde. In 90 Prozent der weltweit 247 untersuchten Länder und Regionen hat sich die Zahl dieser Tage im Zeitraum 2020 bis 2024 mindestens verdoppelt. In fast einem Drittel der Gebiete ist durch die Erderwärmung sogar ein ganzer zusätzlicher Monat an gefährlichen Hitzetagen entstanden.

Besonders gravierend sind die Auswirkungen in Regionen, in denen neben häufigen Hitzetagen auch eine mangelhafte medizinische Versorgung herrscht. Betroffen seien vor allem Länder in der Karibik, in Mittel- und Südamerika, Südostasien sowie in Subsahara-Afrika, so Climate Central.

Nicht nur Hitze als Risiko

Doch nicht nur extreme Hitze stellt eine Gefahr für Schwangere dar. Auch andere klimabedingte Extremwetterereignisse wie Überflutungen können laut Climate Central die Gesundheitsversorgung beeinträchtigen oder sogar zeitweise unmöglich machen. Damit gehören Schwangere zu den besonders schutzbedürftigen Gruppen im Kontext der Klimakrise.