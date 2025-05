Studie: Wovon wirklich abhängt, wann Babys laufen lernen

Kinder beginnen in der Regel zwischen dem 8. und 18. Lebensmonat mit dem Laufen, wobei das Zeitfenster von 8 bis 24 Monaten als normal gilt. Es gibt also eine große Bandbreite, was völlig unbedenklich ist.

Kopf- und Rumpfkontrolle (ab 2–4 Monate):

Bevor Kinder laufen können, müssen sie ihren Körper kontrollieren lernen. Das beginnt mit dem Halten des Kopfes und der Rumpfstabilität. Drehen und Rollen (ab 4–6 Monate):

Babys beginnen, sich zu drehen und rollen sich vom Bauch auf den Rücken und umgekehrt – erste Mobilität. Sitzen ohne Hilfe (ab 6–8 Monate):

Sitzen fördert das Gleichgewicht und die Rumpfmuskulatur – wichtige Grundlagen fürs Stehen. Krabbeln oder andere Fortbewegung (ab 7–10 Monate):

Viele Babys krabbeln, manche robben oder rutschen auf dem Po – jede Form der Bewegung hilft, Muskeln aufzubauen. Hochziehen zum Stehen (ab 8–10 Monate):

Babys ziehen sich an Möbeln oder Menschen hoch und stehen kurzzeitig mit Festhalten. Stehen mit Unterstützung und Möbel-Wandern (ab 9–12 Monate):

Sie laufen an Möbeln entlang, lernen Gleichgewicht und Fußkoordination. Erste freie Schritte (meist zwischen 10–18 Monaten):

Zuerst wackelig, mit weit gespreizten Beinen und Armen zur Balance – das berühmte "Entenlaufen". Sicheres freies Gehen (ab 12–24 Monate):

Der Gang wird sicherer, flüssiger und selbstbewusster – ein großer Entwicklungsschritt.

Wichtig: