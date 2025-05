Wanderschuhe statt Bildschirm: Wie man Kinder für die Natur begeistert

Warum man nicht auf der Forststraße gehen sollte

Wer mit Kindern wandert, sollte sich aber den Spruch „Der Weg ist das Ziel“ vor Augen halten. Es gehe nicht darum, die höchsten Gipfel zu erklimmen, sondern die Kinder für die Wälder und Berge zu begeistern und die Route so zu gestalten, dass sie auch für die Jüngsten spannend ist. „Viele Eltern meinen, entlang einer Forststraße zu gehen, sei einfacher als auf Wanderrouten. Für Kinder ist das oft aber sehr langweilig. Besser ist, sich einen Rundweg zu suchen, damit man nicht den gleichen Weg zurückgehen muss, vielleicht mit einem Bach, wo man über Steine springen kann, und wo am Ende eine Hütte für die Jause wartet“, rät Mössmer. Bevor es losgeht, brauche es aber eine gute Planung, die dem Alter und dem Level der Kinder entspricht. Mössmer: „Bei einer Wanderung mit der Familie begleiten Erwachsene die Kinder, nicht umgekehrt – das ist wichtig für die Erwartungshaltung, die man hat. Man sollte sich die Route vorher gut überlegen und so planen, dass es nicht zu einer Überforderung kommt“.

Hilfreich sind Abbruch- oder Ausweichmöglichkeiten, „bei denen man bei Bedarf abkürzen kann – je nach Müdigkeit“, so Mössmer. Zusätzlich sollten auch der Wetterbericht, die Weglänge und die Höhenmeter in die Planung einfließen und zum eigenen Können passen. Regelmäßige Spiel- und Esspausen sorgen für Energie – anders als Erwachsene erholen sich Kinder auch beim Spielen.