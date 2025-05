Ist Wiens Klimapolitik gut? Ja, aber ...

Mehr mit einem Ja, aber. Denn die Anregungen werden gehört, sagt sie, es gibt mittlerweile ein Klimagesetz in Wien, bei der Initiative „Raus aus Gas“ ist Wien auf einem guten Weg. Das sei anerkennenswert.

Das gilt auch für die Mobilität in Wien, die trotz aller Errungenschaften immer noch einen großen Hebel in Sachen nötiger Einsparungen an klimaschädlichen Emissionen darstellt. 75 Prozent aller Wege werden in Wien auf klimafreundliche Weise zurückgelegt.

Ein an sich guter Wert, wie Rogenhofer anerkennt, der aber seit Jahren stagniert. Der Wiener Klimafahrplan sieht bis 2030 eine Erhöhung dieser Wege auf 85 Prozent vor, um alle Klimaziele zu erreichen.