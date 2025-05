Warnung vor der Hitze: Warum Paris ein Vorbild für Wien sein kann

Allein in den Sommern der Jahre 2021 bis 2023 verzeichnete Österreich 511 Hitzetote, erläuterte Hutter. In der Wiener Innenstadt wurden im Vorjahr 52 Hitzetage gezählt. Auch deshalb sei es nötig, in Österreichs Städten verstärkte Begrünung sowie mehr schattenspendende Bäume zu etablieren.

Und Judith Wittrich von der AK Wien ergänzte: "In Grätzln mit wenig Grün und viel Beton sind Hitzetage unerträglich. In vielen solcher "Hitzegrätzln" leben häufig Menschen mit geringen Einkommen, die dieser Belastung kaum ausweichen können. Daher braucht es gerade in diesen Straßenräumen systematische Entsiegelung, schattenspendende Bäume und viel Grün für kühle Verweilorte." So könne die städtische Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels sichergestellt werden."