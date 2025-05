Gute Argumente für Diskussionen rund um den Klimawandel

Der Meteorologe Marcus Wadsak ist als Wiener ans „Meer der Wiener“, den Neusiedler See, gezogen. Bekannt ist der 54-Jährige durch seine langjährige Tätigkeit als Leiter der ORF-Wetterredaktion, der als einer der Ersten in Österreich deutlich den menschengemachten Klimawandel an eine breite Öffentlichkeit adressierte.