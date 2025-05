Klimaticket wird teurer: Preisschock trifft 330.000 Zugfahrer

Nun wird aber innerhalb von zwei schnellen Schritten nochmals kräftig und über der Teuerungsrate erhöht. Ab 1. August kostet das Klimaticket für ganz Österreich 1.300 Euro, ab 2026 steigt der Preis dann auf 1.400 Euro – also um rund 300 Euro innerhalb eines Jahres. Die Rechnung von Hanke und SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer: Was die Kunden mehr bezahlen, muss der Bund weniger in das Ticket zuschießen. 2022 etwa waren dafür 160 Millionen Euro im Budget vorgesehen.

Folgen für Ländertickets

Im Bereich Öffentlicher Verkehr gab es in ihrer Amtszeit aber nicht nur Zuschüsse für das österreichweite, sondern auch für regionale Klimatickets – sprich Jahreskarten. Die sind seit 1. Jänner 2022 in allen Bundesländern erhältlich. In Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland, Kärnten und der Steiermark wurden sie im Zuge des Geldregens neu eingeführt. In anderen Bundesländern – etwa in Wien, das mit seinem 365-Euro-Ticket Vorreiter war – wurden bestehende Angebote gestützt.