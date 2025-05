Klimaschutz-Förderungen: Rasenmäher statt Gießkanne

Wie sieht das Klimabudget der neuen Regierung aus? Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) ist optimistisch: „Wir investieren gezielt dort, wo es nachhaltige Wirkung entfaltet: in die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und Wasser, in klimafitte Wälder, in den Schutz vor Naturgefahren sowie in eine wirkungsvolle, treffsichere Umwelt- und Klimaschutzpolitik.“

Gleich zu Beginn die enttäuschende Nachricht: Nach welchen Regeln künftig der Kesseltausch gefördert werden wird, steht noch nicht fest. Fix ist nur, dass die bis Dezember 2024 geltenden Förderungen deutlich weniger werden – sie waren aber auch mit bis zu 75 Prozent der Kosten sehr hoch.