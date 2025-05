Klimaschutz: Neue Umfrage zeigt breite Zustimmung in Österreich und Deutschland

Trotz zunehmend polarisierenden Debatten bleibt der Klimaschutz in der Bevölkerung ein gemeinsames Anliegen. Das zeigt eine aktuelle Studie des Wiener FORESIGHT Instituts im Auftrag der Schwarzenegger Climate Initiative. In Österreich und Deutschland bewerten jeweils rund drei Viertel der Befragten (75 % in Österreich, 73 % in Deutschland) den Kampf gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung als sehr oder ziemlich wichtig.

Die Online-Erhebung unter je 1.000 Personen pro Land wurde im Frühjahr 2025 durchgeführt und offenbart: Das Thema vereint unterschiedliche Altersgruppen, Bildungsniveaus und auch Stadt- und Landbevölkerung stärker als häufig angenommen. „Entgegen den gängigen Klischees ist Klimaschutz ein verbindendes Thema“, sagt FORESIGHT-Geschäftsführer Christoph Hofinger.