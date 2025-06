Chaos im Pfingstreiseverkehr: 40 Kilometer Stau in Salzburg

Der Reiseverkehr Richtung Süden ist am Pfingstsamstag im Bundesland Salzburg völlig kollabiert. Vor der Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn (A10) reichte der Rückstau laut APA-Lokalaugenschein gegen 7.00 Uhr bis zum Knoten Salzburg zurück, das sind rund 30 Kilometer.

Gegen 8.30 Uhr reichte laut ORF Radio Salzburg der Stau von der A10 über den Walserberg hinaus bis ins bayerische Neukirchen zurück, das seien rund 40 Kilometer und eine Wartezeit von viereinhalb Stunden.

Zu rollen begonnen hatte die Reisewelle schon Freitagnachmittag, als es laut ÖAMTC schon durchgehend Wartezeiten von über eineinhalb Stunden vor der Tunnelbaustelle gab. Das Stauaufkommen besserte sich auch in den Nachtstunden nur unwesentlich. In der Früh musste dann der Hieflertunnel wegen eines defekten Fahrzeuges gesperrt werden, was die Lage weiter verschärfte.