Bibione, Jesolo oder Caorle – zur Urlaubshochsaison zieht es besonders viele deutsche und österreichische Touristen in nahegelegene Gebiete an die obere Adria. Doch der ÖAMTC und auch zahlreiche TikTok-User warnen Reisende vor einer gängigen Betrugsmasche, die gerade in den beliebten Ferienregionen zunehmen auftritt. Die Rede ist vom sogenannten "Spiegeltrick", der in Italien inzwischen weit verbreitet und ein lukratives Geschäft für organisierte Betrüger ist.