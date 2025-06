Die militärische Festung Rocca d'Anfo neben dem Idrosee mit beeindruckender Aussicht ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel in Norditalien . Einem deutschen Touristen aus Siegen (Nordrhein-Westfalen) wurde das steile Gelände nahe dem historischen Bauwerk nun zum Verhängnis. Er stürzte in eine Schlucht und konnte nur mehr tot geborgen werden. Vor dem tödlichen Unfall schickte der Wanderer noch ein Selfie an seine Freunde.

Einem Bericht der italienischen Zeitung La Repubblica zufolge war der 40-Jährige mit Freunden in der Region um den Idrosee unterwegs. Am Mittwoch brach der Deutsche zu einer E-Bike-Tour zu der historischen Festung auf. Im Anschluss setzte er seine Wanderung vom Passo Baremone (Baremone-Pass) in Richtung des Gipfels Cima di Meghè fort. Für nicht ortskundige Wanderer sei das steile Gelände durchaus gefährlich, wird in dem Artikel betont.

Anschließend setzte er seine Wanderung vom Baremone-Pass in Richtung des Gipfels der Cima di Meghè fort.