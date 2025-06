Es waren unglaubliche Szenen, die sich vor den Besuchern in dem Mausoleum in Xi’an, China, abspielten und Empörung ausgelöst haben: Ein einheimischer Tourist kletterte über die Absperrung und sprang in die über fünf Meter tiefe Grube mit weltberühmten Tonfiguren der Terrakotta-Armee. Fassungslos verfolgten andere Besucher das Geschehen, während Sicherheitskräfte herbeieilten.