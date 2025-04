"Als sie ihn rieb und den Sand von ihm entfernte, sahen wir, dass etwas an ihm anders war. Ich rief meine Eltern an, damit sie sich den schönen Stein ansehen konnten, und uns wurde klar, dass wir einen archäologischen Fund gemacht hatten", erklärte Nitzan, Zivs Schwester gegenüber der Behörde. Der Fund wurde der israelischen Altertumsbehörde übergeben.

Skarabäus gefunden

Dr. Daphna Ben-Tor, Expertin für antike Amulette und Siegel, stellte fest, dass es sich bei dem gefundenen Siegel um einen kanaanitischen Skarabäus aus der mittleren Bronzezeit handelt, der auf etwa 3.800 Jahre als ist. "Skarabäen wurden in dieser Zeit als Siegel und als Amulette verwendet. Man fand sie in Gräbern, in öffentlichen Gebäuden und in Privathäusern. Manchmal tragen sie Symbole und Botschaften, die religiöse Überzeugungen oder den Status einer Person widerspiegeln", erklärte die Expertin.