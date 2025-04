Influencerin stirbt bei Geburt: Fans trauern um "Nurse Hailey"

Emotionaler Abschied auf Instagram

Ihr Ehemann Matthew verkündete auf dem Profil, dass die junge Frau verstorben ist. Der Grund dafür waren vor allem Komplikationen bei der Geburt. In einem emotionalen Posting verabschiedet er sich von seiner Ehefrau: "Du hast mein Leben besonders gemacht. Vom Moment an, als wir uns trafen, waren wir gesegnet, zusammen zu wachsen – Seite an Seite zu arbeiten, unsere Träume mit Entschlossenheit und Liebe zu verfolgen."

Der Trauernde, der bei der Los Angeles Feuerwehr arbeitet, schreibt weiter: "Crew wird aufwachsen und von der unglaublichen Frau hören, die seine Mutter war – wie stark, brillant und furchtlos sie in allem war, was sie getan hat. Er wird wissen, dass sie eine wahre Kraft war, die Leben verändert und ein Vermächtnis hinterlässt, das niemals vergessen wird."