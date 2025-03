Die TikTok-Community trauert um Alysha Burney: Die 24-Jährige war vor allem für ihre lustigen Sketche und Parodien in den sozialen Medien bekannt, nun ist die junge Frau tot. Burney war mit ihrem Bruder in Cabo San Lucas (Mexiko) auf Urlaub, als sie am 2. März leblos in ihrem Bett aufgefunden wurde – die US-Amerikanerin soll in ihrem Schlaf an einem Asthmaanfall verstorben sein.

Besonders tragisch: Die Content Creatorin verstarb nur einen Tag vor ihrem 25. Geburtstag.