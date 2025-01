Kidnapping-Posting auf X

Am 29. Dezember wurde ein Posting veröffentlicht, in dem von einer Entführung gesprochen wird: "Ich habe Vicky gekidnappt. Sie ist mit mir in Nigeria. Ich verlange eine Million US-Dollar für ihre Freilassung." Anschließend wurden noch zwei Bilder eines unbekannten Mannes gepostet. Die Beiträge wurden mittlerweile wieder gelöscht, dennoch reposteten viele User und Userinnen mehrere Screenshots davon auf X.