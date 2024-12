Wegen Erdnussallergie: Influencerin mit nur 34 Jahren gestorben

Dominique Brown wollte mit ihrem Social-Media-Auftritt einen sicheren Raum für Schwarze Menschen schaffen, die Disney-Filme & Co lieben. Auf ihren Accounts zeigte sie sich oft in den verschiedensten Rollen und erzählte ihren Fans alles über die Themenparks des Unternehmens.

Influencerin stirbt an Nussallergie

Doch am 5. Dezember 2024 nahm ihre Karriere ein frühes Ende, denn die junge Influencerin starb an einer Lebensmittelallergie, als sie an einer Veranstaltung von BoxLunch teilnahm. Das Unternehmen vertreibt Disney-inspirierte Kleidung und Accessoires.

Die Influencerin nahm erdnusshaltige Lebensmittel zu sich und zeigte anschließend Symptome einer allergischen Reaktion. Die Content Creatorin soll vor der Veranstaltung gegenüber BoxLunch ihre Allergie angemerkt haben. Die Mitarbeiter des Unternehmens sollen der Influencerin versichert haben, dass keine Erdnüsse in den Speisen enthalten waren.