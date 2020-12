Vermisste Influencerin Alexis Sharkey (26) tot aufgefunden

Mutter startete Aufruf auf Facebook

Die besorgte Familie alarmierte umgehend die Polizei. Außerdem startete Sharkeys Mutter einen Aufruf auf Instagram, in dem sie mitteilte, dass ihre Tochter seit 24 Stunden vermisst werde. Verzweifelt bat sie darum, das Posting zu teilen.

Inzwischen habe die Polizei in Houston mitgeteilt, dass Sharkey ohne Kleidung am Straßenrand in West Houston gefunden tot wurde. Am Samstag teilte Robinault ein Posting, in dem sie den tragischen Tod ihrer Tochter bestätigte.

"Mit tief gebrochenen Herzen möchten Mike und ich euch alle wissen lassen, dass Lexis Leiche gefunden wurde", schrieb sie.