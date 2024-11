Autounfall in New York

Wie "People" berichtet, war der Influencer in New York mit seiner 2023er BMW-Limousine auf dem Nassau Expressway in Queens unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die New Yorker Polizei erklärte gegenüber dem Medium, dass sich der Unfall am 6. November gegen ein Uhr früh ereignete. Nach dem Eintreffen am Unfallort stellten die Rettungskräfte fest, dass Beadle mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, bevor er von der Straße abkam und mit einem Metallpfosten kollidierte. Bei dem Unfall wurde der junge Mann aus dem Fahrzeug geschleudert, kurz darauf wurde er im Krankenhaus für tot erklärt.