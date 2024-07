"Bella ist friedlich in unseren Armen gestorben"

"Unser tapferes Mädchen hat ihr Vermächtnis hier auf Erden hinterlassen, um auf den Straßen aus Gold zu tanzen", postete ihre Mutter Kyla auf Instagram unter ein Foto des Mädchens, das die Zehnjährige in einem Prinzessinnenkleid und mit Tiara am Kopf zeigt. "Bella ist friedlich in unseren Armen gestorben", so die Abschiedsworte.

Aufgrund einer Virusinfektion, die ihre Lunge angriff, musste die kleine Bella operiert werden und wurde im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Am Montag folgte nun die traurige Nachricht: Die Zehnjährige ist verstorben.