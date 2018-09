Die Geschichte von Paul Walker

Link zum Original-KURIER-Artikel

Paul Walker wurde durch die Filme „The Fast and The Furios“ bekannt.

Am 12. September wäre er 45 Jahre alt geworden.

Leben

Paul William Walker ist am 12. September 1973

in Kalifornien auf die Welt gekommen.

Er ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen.

Pauls Mutter war Model und hat ihrem Sohn Jobs

in Werbesendungen im Fernsehen verschafft.

Dadurch hat Paul schon früh

kleinere Rollen in TV-Serien bekommen.

Sein Studium zum Meeresbiologen hat er,

wegen der Schauspielerei abgebrochen.

Pauls Mutter kann sich noch an den letzten Tag

im Leben von ihrem Sohn erinnern.

Sie sagte in einem Gespräch, dass Paul morgens noch

mit seiner damals 15 Jährigen Tochter Meadow,

in der Küche gefrühstückt hat und

über Pläne in der Zukunft gesprochen hat.

Sie sagte auch, dass es um den Urlaub gegangen ist

und dass Paul einen Weihnachtsbaum für die Familie kaufen wollte.

Es war eine sehr gute Stimmung, niemand konnte zu diesem Zeitpunkt wissen,

dass sich dieser fröhliche Tag in einen Alptraum verwandeln würde.

Mit den Filmen „The Fast and The Furios“ wurde

der erst 17 Jahre alte Paul Walker auf der ganzen Welt bekannt

Auch nach der Arbeit wollte Paul zeigen was er kann.

Er war vor allem, ein guter Freund und liebevoller Vater.

Die letzte Worte von Paul Walker

Cheryl, die Mutter von Paul Walker,

erinnert sich noch sehr gut an Pauls letzte Worte.

Sie sagte, dass sie mit Paul ein gutes Gespräch geführt hat.

Er hat dabei vergessen, dass er zu einer Veranstaltung eingeladen war.

Paul bekam während dem Gespräch eine Nachricht die ihn daran erinnerte.

Er sagte: "Oh mein Gott, ich müsste eigentlich ganz woanders sein."

Daraufhin ist er mit seinem Freud Roger Rodas zu der Veranstaltung geeilt.

Der Tod von Paul Walker und seinem Freund Roger Rodas

Sie beeilten sich so sehr, dass sie zu schnell gefahren sind

und die Kontrolle über das Auto verloren haben.

Das Auto fuhr gegen einen Betonmast

und hat zu brennen angefangen.

Paul Walker und sein Freund waren sofort Tod.

Auch 5 Jahre nach dem Tod von Paul Walker,

trauern seine Fans noch immer.

Im August wurde Paul Walker ein filmisches Denkmal gesetzt.

Das bedeutet, es wurde ein Film über sein Leben gemacht.

Er heißt "I Am Paul Walker".

Das ist Englisch und heißt auf Deutsch, Ich bin Paul Walker.

Pauls Tochter Meadow veröffentlichte 2017

auf ihrem Instagram-Profil ein Kinderfoto von ihr mit ihrem Vater.

Unter dem Foto schrieb sie, dass die Fans ihres Vaters auch Gutes tun sollen.

Meadow gründete zu Ehren ihres Vaters den Verein "Paul Walker Foundation".

Das Ziel vom Verein ist, Gutes zu tun und vor allem die Umwelt zu schützen.

Paul war einer von den Guten

Im Jahr 2010 gründete Paul Walker die Organisation "Reach Out World Wide".

Reach Out World Wide ist Englisch und heißt auf Deutsch etwa:

„Die ganze Welt erreichen“.

Die Organisation hilft Menschen nach einer

Natur-Katastrophe beim Wiederaufbau von ihren Häusern.

Eine Naturkatastrophe ist ein natürliches Ereignis,

wie eine Überschwemmung durch starken Regen,

bei dem Menschen in Gefahr geraten.

Meadow wird die Organisation statt ihrem Vater leiten.