Sein Tod bewegte die Welt: Paul Walker wäre heute 45 geworden

Paul Walkers letzte Worte

Auch Walkers Mutter Cheryl erinnert sich darin an die letzten Worte ihres Sohnes, wie sie dem US-Magazin People verrät: "Wir haben so ein gutes Gespräch geführt, dass er völlig vergessen hat, dass er zu einer Veranstaltung eingeladen war. Dann bekam er eine Nachricht und sagte 'Oh mein Gott, ich müsste eigentlich ganz woanders sein.'" Daraufhin eilte der 40-Jährige mit seinem Freund Roger Rodas zu einer Charityveranstaltung in Santa Clarita nördlich von Los Angeles. Bei 160 Km/h verliert Rodas in einer 45er Zone die Kontrolle über den Porsche und prallt gegen einen Betonmast. Der Carrera explodierte und ging sofort in Flammen auf, so die Polizei. Beide Männer sterben noch am Unfallort.