Russische Influencerin stürzte Treppe hinab

Glazunova war in Tiflis mit Freunden unterwegs, der abendliche Ausflug führte sie auch nahe an den Rand einer U-Bahnstation. Die 24-Jährige aus Moskau sang fröhlich in die Handykamera ihrer Freundin das Lied "For The Last Time" der russischen Band "Hunger Boys" und achtete dabei nicht auf ihre Schritte. Dann stolperte sie plötzlich über die niedrige Wand vor der U-Bahnstation, verlor das Gleichgewicht und stürzte in weiterer Folge kopfüber die Treppe hinab.

Besonders dramatisch: Der fatale Sturz wurde mit dem Handy mitgefilmt.

Hinweis: Die folgenden Szenen zeigen die letzten Momente von Arina Glazunova und können daher verstörend wirken.