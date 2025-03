Desert Drifter: YouTube-Star Andrew Cross (36) ist tot 

Mehr als 474.000 Menschen folgen Andrew Cross, besser bekannt als Desert Driver, auf YouTube. In seinen Videos ging er regelmäßig auf Entdeckungsreisen in verschiedenen Höhlen, Schluchten oder generell in der Wildnis. Seine Fans waren von seinem spannenden Content begeistert und feierten auch die historischen Fakten, die der Vlogger in seinen Videos lieferte. Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Der 36-Jährige ist gestorben.

Schwerer Autounfall Evelyn Cross, die Frau des YouTubers, meldete sich in einem Video und erzählte den Fans, dass der Content Creator am 31. Jänner einen Autounfall hatte: "Ich wollte euch nur mitteilen, dass Andrew am Freitagabend in einen schweren Autounfall verwickelt war. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und wurde sofort nach seiner Ankunft in der Notaufnahme einer Gehirnoperation unterzogen. Er befindet sich derzeit auf der Intensivstation und kämpft um sein Leben."

Cross betonte, dass die Unterstützung und Gebete der Follower ein "großer Segen" seien und ihnen durch die schwere Zeit helfen würden. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet, um die Behandlung des Vloggers zu bezahlen.

YouTuber verstarb im Spital Auf der Spendenseite Caringbrdige verkündete Cross' Schwester Jenna nun ein trauriges Update: Der YouTuber hat den Kampf ums Überleben verloren und ist an seinen Verletzungen gestorben. "Er ist heute, am 4. März, um 10:50 Uhr zu Gott gegangen. Es war friedlich und voller Liebe in dem Raum, mit Evelyn an seiner Seite, seinen Eltern und engen Freunden in der Nähe. Es ist ein großer Verlust für uns alle, und wir sind unendlich dankbar für eure unerschütterliche Unterstützung und eure Gebete", heißt es in einem Statement.

Die Familie hatte nach "vielen Gebeten und Diskussionen" beschlossen, Cross am 3. März von den lebenserhaltenden Geräten zu trennen. Die Schwester des YouTubers berichtete weiter: "Selbst bei dieser quälenden Entscheidung haben wir nicht aufgehört, für Andrews Heilung zu beten, und werden es auch weiterhin tun. Das medizinische Team hat uns erklärt, dass es keine vorhersehbare Zeitspanne gibt, wie lange jemand leben wird, wenn die lebenserhaltenden Geräte abgestellt werden – es können Minuten, Tage oder sogar Jahre sein." Doch nur einen Tag später fand der YouTuber seine letzte Ruhe.

"Andrew hat das Leben wirklich in vollen Zügen gelebt, und seine Geschichte und sein Einfluss sind noch nicht zu Ende. Es war wundervoll, ihn auf neue Art und Weise kennenzulernen, als wir die Fotos und Geschichten sahen, die von so vielen geteilt wurden. Wir freuen uns auf mehr davon, während wir ein gut gelebtes Leben ehren", schrieb seine Schwester abschließend.