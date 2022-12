Wie jetzt bekannt wurde, verstarb der YouTuber am 29. Dezember in einem Krankenhaus in Chicago. Das bestätigte sein Manager, David Graham, dem US-Portal "TMZ".

Cahill litt an einem seltenen angeborenen Gendefekt, dem Maroteaux-Lamy-Syndrom, welches auch häufig mit Herzproblemen einhergeht. Er musste sich daher vor zwei Wochen einer Herz-OP unterziehen, bei der es zu Kompikationen kam. Seitdem war er an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen, die nun abgeschaltet wurden.

Sein erfolgreichstes Video hat Cahill Rapper 50 Cent zu verdanken, der mit ihm ein Version seines Songs "Down On Me" aufnahm.