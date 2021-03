So betrieben die Menschen Landwirtschaft vor 11.500 Jahren

Fast fünf Jahre suchten israelische Archäologen an die 80 Höhlenboden in der Judäischen Wüste ab. Ihre spektakulärsten Funde wurden jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt: Ein vor 10.500 Jahren geflochtener und gut erhaltener Korb. Zudem das Grab eines Mädchens, mit einem in 6.000 Jahren Wüstenklima mumifizierten Skelett. Auch eine 2.000 Jahre alte Schatzgrube mit Münzen aus der Zeit der jüdischen Rebellion gegen die Römer wurde entdeckt. Und nach 60 Jahren zum ersten Mal wieder: neue Schriftrollen frühchristlicher Gemeinschaften.

"Höhle des Schreckens"

Trotz Einsatzes moderner Hilfsmittel wie Drohnen waren die Archäologen sehr gefordert. Zum Teil lagen die Höhlen an schwindelerregenden Steilhängen und waren nur mit Abseiltechniken zu erreichen, Indiana Jones upgraded, sozusagen. Vor allem die „Höhle des Schreckens“ machte ihrem Namen alle Ehre.