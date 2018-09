Womöglich älteste Brauerei der Welt in Israel entdeckt

Bei ihren Ausgrabungen entdeckten die Forscher drei kleine Kammern von 40 bis 60 Zentimeter Tiefe, die in die felsige Höhlendecke gegraben worden waren. Zwei der Gruben dienten der Lagerung von Getreide, die dritte der Fermentation, wie die Archäologen vermuten.

Gesellschaftlich bedeutsam

Laut Nadel deutet der Ort dieser Kammern darauf hin, dass die Herstellung des Alkohols "an die Zeremonien oder andere gesellschaftliche Aktivitäten gekoppelt" war. Der große Aufwand bei der Alkoholherstellung zeige die Bedeutung des Getränks in der Kultur des Natufien.

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit, an der auch Wissenschafter der Universität Stanford in den USA beteiligt waren, wurden in der Fachzeitschrift Journal of Archaeological Science: Reports veröffentlicht.