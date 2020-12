Masada: Warum die einstige Felsenfestung für Israel so wichtig ist

3 Tipps

Zwanzig Kilometer nördlich von Masada, an der Grenze zum Westjordanland, befindet sich die Oase En Gedi, die „Quelle des Zickleins“. Ein Pfad führt in eine Schlucht zu diesem in der Bibel erwähnten Ort, der bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. besiedelt war. Am Ende wartet zum Abkühlen der Schulamit-Wasserfall.

Rund siebzehn Kilometer südlich von Masada lässt es sich im Badeort En Bokek am Toten Meer am und im – oder besser gesagt – auf dem Wasser entspannen. Der hohe Salzgehalt des Wassers wirkt desinfizierend und entzündungshemmend.

Von En Bokek aus werden von Beduinen abenteuerlich-rumpelige Jeeptouren in die nahe liegende Steinwüste, ein Ausläufer der Wüste Negev, angeboten. Stefan Hofer