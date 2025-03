Wie das Smartphone dem Gehirn junger Menschen schaden kann

Wie das sein kann – in Anbetracht des Stellenwerts von Smartphones in unserer Gesellschaft? Es gebe wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter, die neurowissenschaftliche Forschung rund um die sozialen Medien mittels MRT-Bildgebung machen. Dies sei sehr aufwendig und da es sich um Minderjährige handle, werde es ethisch oft schwierig, sagt er.

„Relativ gut erforscht ist die Evidenzlage puncto Sprachentwicklung bei sehr jungen Kindern. Hier geht exzessiver Medienkonsum mit Sprachverzögerung einher“, sagt Christian Montag, Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm . Abseits davon wird es dünn, vor allem in Bezug auf Langzeitstudien über die Veränderungen im Gehirn.

Doch das, was man bereits weiß, ist tatsächlich alarmierend. So stellten Forscher fest, dass übermäßige Smartphonenutzung mit einem geringeren Hirnvolumen im Zusammenhang steht. Je nach Areal kann das zum Beispiel mehr Stress im Alltag oder eine verringerte Selbstregulation verursachen.

Und verbannt man Handys von den Schulen, werden die Noten der Schüler besser. „Außerdem wird das Cyberbullying weniger, in den Pausen bewegen sich die Kinder wieder mehr und beschäftigen sich miteinander – was wichtig für die Entwicklung der Grobmotorik und die soziale Interaktion ist“, sagt Montag. Ein Smartphone-Verbot an Schulen mache also durchaus Sinn.