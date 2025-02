Smartphone-Verbot in Schulen: "Manchmal sind alle am Handy"

Sind Handyverbote in einer Zeit, wo so gut wie jeder Jugendliche ein Smartphone hat, überhaupt sinnvoll? Schon 2018 verfügten laut Zahlen der Pädagogischen Hochschule Burgenland fast acht von zehn Kindern der vierten Klasse Volksschule über ein eigenes Handy. Aber bei einer Lehrkräftebefragung des Österreichischen Bundesverlags (öbv) sprachen sich fast drei Viertel der befragten Lehrkräfte für ein Handyverbot aus.

In Hornstein beginnen die erzieherischen Maßnahmen schon im Kindergarten , setzen allerdings bei den Eltern an. Bürgermeister Christoph Wolf hat eine Handypause beim Bringen und Abholen der Kinder eingeführt. Diese sollen so ihre Handynutzung vor ihren Kindern hinterfragen.

In Hornstein gibt es nicht nur für die Jüngsten ein Handyverbot: Eltern werden darauf hingewiesen, sich an die Handypause beim Bringen und Abholen der Kinder vom Kindergarten zu halten.

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neusiedl am See müssen ihre Handys in sogenannte Handygaragen "einparken". Dieser "Parkplatz" soll helfen, im Unterricht Ablenkung und Störungen zu vermindern. Das Gymnasium Neusiedl am See fordert auf, das Handy ab 8 Uhr im Spind zu lassen. Oberstufenschüler dürfen ihr Handy nur in den großen Pausen verwenden.

Eine Schülerin der Oberstufe merkt aber an: "Manche Lehrerinnen und Lehrer sind streng und wollen die Handys nicht mal in den Hosentaschen sehen, während es bei anderen egal ist und alle am Handy sind."