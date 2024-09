Schulbeginn: Hier beginnt der Unterricht mit einem Handyverbot

An allen niederländischen Schulen gilt seit Montag ein Handyverbot während des Unterrichts. Nachdem in weiterführenden Schulen Mobiltelefone bereits seit Jahresbeginn in den Klassenräumen tabu waren, greift das Verbot nun mit Start des neuen Schuljahrs auch in Grundschulen.

Mobiltelefone lenkten Schülerinnen und Schüler ab und verringerten ihre Konzentrationsfähigkeit, was sich nachteilig auf die Lernleistung auswirke, begründete das Kultusministerium in Den Haag den Schritt.