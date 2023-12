PISA-Studie: Digitale Medien lenken in der Schule ab

Nicht erst seit der Corona-Pandemie spielen digitale Medien eine immer größere Rolle in Schulen. In Österreich kommen digitale Medien laut der aktuellen PISA-Studie im Vergleich zu anderen OECD- bzw. EU-Ländern etwas seltener zum Einsatz. Eine moderate Nutzung bringt laut der Studie Vorteile, Ablenkung sei aber ein Problem.

➤ Mehr lesen: Das PISA-Ergebnis ist kein Grund zur Freude

Ein Drittel der Schüler gibt an, dass in den folgenden Fächern in mehr als der Hälfte der Stunden digitale Technologien genutzt werden: